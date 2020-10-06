مسئول أرميني: إسرائيل قد توقف صفقات الأسلحة إلى أذربيجان

كشف السفير الأرميني لدى إسرائيل، أرمين سمباتيان، عن إمكانية وقف إسرائيل لصفقات الأسلحة إلى أذربيجان، ردا على الصراع الدائر بين الدولتين.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست": "أعتقد أنه نتيجة لنداء المنظمات الدولية والعديد من الدول بخفض التصعيد الفوري، قد توقف إسرائيل مبيعاتها من الأسلحة إلى أذربيجان".

وأضاف: "لا يوجد بديل عن حل تفاوضي سلمي للنزاع في ناجورني كاراباخ وينبغي لجميع بلدان المنطقة أن تقدم مساهمتها في استقرار الحالة في ناجورني كاراباخ".

وتابع : "ترتفع حدة الخسائر كل يوم، بما في ذلك ضحايا من المدنيين، ولذلك يجب على أذربيجان العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد".

ولقي شخص مصرعه في الاشتباكات الدائرة بين المتظاهرين ورجال الأمن بقيرغيزستان، وذلك اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وأعلنت الخارجية التركية، زيارة وزيرها مولود تشاويش أوغلو لأذربيجان، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الدعم التركي الغير محدود إلى أذربيجان في صراعها ضد أرمينيا.

ولا تزال التقارير تشير إلى إرسال تركيا لمزيدا من المقاتلين والمرتزقة السوريين إلى أذربيجان، لمساعدتها في حربها ضد أرمينيا.

وقالت الوزارة إن تشاوش أوغلو سيقوم "بزيارة عمل" يلتقي خلالها رئيس أذربيجان إلهام علييف، وسيبحث "الوضع في منطقة ناغورني كاراباخ".