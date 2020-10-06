قرغيزستان: المتظاهرون يحررون الرئيس السابق ومسئولين آخرين من مركز احتجازهم

تمكن المتظاهرون في العاصمة القرغيزية بيشكيك، اليوم الثلاثاء، من تحرير رئيس الجمهورية السابق ألمازبيك أتامباييف ومسؤولين آخرين من مركز احتجاز تابع للجنة الأمن القومي.

واستطاع المتظاهرون- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- من تحرير أتامباييف ورئيس إدارته السابق فريد نيازوف من مبنى لجنة الأمن القومي، بعد مفاوضات مع رئيس اللجنة.

من جانبه، قال زعيم حزب (ميكينشيل) الوطني المعارض كامشيبيك تاشييف إن المحتجين في قرغيزيا يعتزمون تعيين رئيس وزراء مؤقت.

يشار إلى أن القوات الخاصة القرغيزية ألقت القبض على الرئيس السابق في أغسطس العام الماضي، في مقر إقامته بضواحي بيشكيك، على خلفية قضايا فساد، وصدر في حقه حكما بالسجن 11 سنة.