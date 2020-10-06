جامعة أوكسفورد: الأرجنتين تسجل أعلى معدل نتائج إيجابية لاختبارات كورونا في العالم

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، والمعنية برصد مستجدات فيروس كورونا المستجد،اليوم أن الأرجنتين سجلت أعلى معدل نتائج إيجابية لاختبارات كوفيد-19 في العالم، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وأظهرت الفحوص إصابة نحو ستة من كل عشرة من الذين أجرين عليهم الفحوصات، مما يمثل انعكاسا لانخفاض مستويات الفحص والتطبيق الفضفاض لقواعد العزل العام.

وبلغ اجمالي حالات الإصابة بكورونا في الأرجنتين حتى يوم الاثنين 809728 حالة، حيث كان معدل الإصابة في الأيام السبعة الماضية يتراوح حول 12500 إصابة يوميا.

وتجاوز مجموع عدد الوفيات في البلاد 21 ألفا.

ويقول المسؤولون الصحيون إن انخفاض مستويات الفحص والقيود المتراخية دفعت المعدل الإيجابي (اكتشاف الإصابات) إلى مستوى عال، إذ قفز من حوالي 40 بالمئة في أغسطس إلى قرابة 60 بالمئة في الأيام السبعة الماضية.

وتحتل الأرجنتين المركز الثامن عالميا في تسجيل الإصابات بكوفيد-19، وهي حاليا في المراكز الخمسة الأولى لمعدل الإصابات والوفيات لسبعة أيام على التوالي.

وتعد أمريكا اللاتينية هي المنطقة الأكثر تضررا في العالم فيما يتعلق بالإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه.

ولازالت الولايات المتحدة تتصدر الإصابات الوبائية في العالم والوفيات كذلك، بأكثر من 7.5 مليون إصابة وأكثر من 200 ألف متوفى.

ويأتي بعدها الهند فالبرازيل، فروسيا فدول أخرى بالقارة اللاتينية وأوروبا.