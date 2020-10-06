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أرمينيا تتخطى حاجز الـ53 ألف إصابة بفيروس كورونا

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-06 11:06 تبليغ
أرمينيا تتخطى حاجز الـ53 ألف إصابة بفيروس كورونا
أرمينيا تتخطى حاجز الـ53 ألف إصابة بفيروس كورونا

وبحسب الوزارة، تم أيضا تسجيل تعافى 222 شخصا، ليصل إجمالى المتعافين إلى 44 ألفا و932 حالة.

كما ذكرت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 990 شخصا بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة أمس، فيما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 302 حالة.

 

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