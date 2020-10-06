وبحسب الوزارة، تم أيضا تسجيل تعافى 222 شخصا، ليصل إجمالى المتعافين إلى 44 ألفا و932 حالة. كما ذكرت أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 990 شخصا بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة أمس، فيما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 302 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا تتخطى حاجز الـ53 ألف إصابة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.