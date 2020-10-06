إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية فى قرغيزستان

وكان رئيس قرغيزستان سورونباى جينبيكوف حث، فى وقت سابق الثلاثاء، معارضيه على وقف الاحتجاجات قائلا إنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية وكرر استعداده لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها.

وفى بيان على موقعه على الإنترنت، وصف جينبيكوف تصرفات المحتجين الذين استولوا على مقار الحكومة والأمن بأنها محاولة من قبل بعض القوى السياسية للاستيلاء على السلطة دون سند من القانون، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفى بيان صادر عن وزارة الصحة القرغيزية الثلاثاء، أن المواجهات التى تلت الانتخابات التشريعية فى البلاد بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على النتائج المثيرة للجدل أسفرت عن سقوط قتيل.

وقد أدت النتائج المثيرة للجدل للانتخابات التشريعية التى جرت الأحد إلى نزول آلاف الاشخاص من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة، ثم إلى مواجهات ليلا مع الشرطة أدت الى سقوط 120 جريحا على الأقل.