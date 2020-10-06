الكرملين: ندرس بعناية تصريحات الأسد حول نقل أردوغان لمقاتلين إلى قره باغ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أنه سيتم دراسة تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاتلين من سوريا إلى قره باغ.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات بيسكوف تأتي تعليقا على تأكيد الرئيس السوري على نقل الرئيس التركي لمقاتلين من سوريا إلى منطقة قره باغ للمشاركة في الأعمال القتالية هناك.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اتهم الرئيس التركي بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ.
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