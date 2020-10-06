دوت الخليج يرصد لحظة وصول مساعدات الملك سلمان للسودان

رصدت عدسة موقع صدى البلدـ، لحظة وصول شاحنات مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، لمدينة طوكر السودانية المتضررة من الفيضانات التى اجتاحت السودان وخلفت وراءها خسائر مادية وبشرية .

وجاءت المساعدات على هيئة 1500 سلة غذائية ليرتفع عدد السلال إلى 2500 سلة.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وجرى أمس توزيع 1,300 مشمع، و 138خيمة، و10 أجهزة لرش المبيدات الحشرية ومكافحة البعوض، وذلك في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد من اجمالي التوزيع 9,348 فرد.

يعيش السودان منذ أيام كارثة طبيعية بسبب فيضان نهر النيل نتجت عنها أزمات إنسانية مع وفاة 103 أشخاص وهدم عشرات الآلاف من المنازل جزئيا أو كليا، و تضرر أكثر من نصف مليون شخص حتى الآن حسب البلاغات الرسمية للحكومة. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر واعتبرتها منطقة كوارث طبيعية. ويشار إلى أن، السيول والفيضانات في فصل هطول الأمطار في السودان حدث تشهده البلاد سنويا تقريبا. وكانت كميات الأمطار هذا الموسم تنذر بالكارثة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.