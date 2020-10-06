أخبار عاجلة
كما ولدتها أمها.. هيا مرعشلي تستحم في الحمام وأخوها يتجسس عليها (شاهد) -
عامل يقاضي فنانة سعودية وصفته باللص ويرميها وراء القضبان -
بعد قبلة المصعد.. زينة مكي ونبيل الخوري يلفتان الأنظار بوشمهما الجديد (شاهد) -
أسعار حلاوة المولد النبوي في الأسواق 2020 – 1442 -
عروض العثيم على الجوالات والتلفزيونات حتي الثلاثاء أقوي عروض في السعودية -
عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا -
بسبب كورونا.. الصحف الأمريكية ترفض إرسال محرريها رفقة ترامب -
أول ظهور للرئيس الأمريكي بين أنصاره منذ إصابته بكورونا.. صورة -
أول أمريكي يصاب مرتين بفيروس كورونا -
بعد تدشين ميدو لحملة دعم الأبيض.. هاشتاج #الزمالك_اولا يتصدر تويتر -

متحدث الجيش الإسرائيلي : فتح أبواب السلام أعظم إنجازات حرب أكتوبر

أخبار عالمية تبليغ
متحدث الجيش الإسرائيلي : فتح أبواب السلام أعظم إنجازات حرب أكتوبر
متحدث الجيش الإسرائيلي : فتح أبواب السلام أعظم إنجازات حرب أكتوبر

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء الموافق الذكري الـ47 لنصر أكتوبر العظيم "السادس من أكتوبر هي الحرب التي فتحت أبواب السلام وحولت العدو الى صديق".

وقال ادرعي أنه "في مثل هذا اليوم، في السادس من أكتوبر 1973 اندلعت نيران حرب أكتوبر التي تسمى في إسرائيل حرب يوم الغفران".

وتابع أن "إسرائيل ضربت في أقدس أيامها، وهو عيد الغفران، وكانت هنالك مفاجأة كبرى". 

وأضاف "لقد حقق الجيشان المصري والسوري بعض الإنجازات الميدانية المهمة في مراحل الحرب الأولى حيث عبر الجيش المصري قناة السويس وانتشر على امتداد ضفتها الشرقية بينما اخترقت القوات السورية الجولان ولم تتمكن إسرائيل من صد القوات".

وأكد أن "هذه الحرب وضعت حدًا للحروب بين إسرائيل ومصر وفتحت باب السلام في المنطقة مع توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل وأعظم دولة عربية".

واختتم "أن حرب اكتوبر بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري ولكن أعظم انجازاتها هو فتح أبواب السلام في المنطقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الجيش الإسرائيلي : فتح أبواب السلام أعظم إنجازات حرب أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 