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الهند تسجل أدنى حصيلة يومية للإصابة بكورونا

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الهند تسجل أدنى حصيلة يومية للإصابة بكورونا
الهند تسجل أدنى حصيلة يومية للإصابة بكورونا

أعلنت الهند اليوم الثلاثاء أنها سجلت 61267 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أدنى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ 25 أغسطس الماضي.

كما سجلت وزارة الصحة الهندية 884 حالة وفاة خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد حتى الآن إلى 103569 حالة وفاة.

يشار إلى أن الهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات المسجلة، وهي في طريقها إلى تجاوز عدد الحالات في الولايات المتحدة في غضون أسابيع.

وسجلت الهند، ما يقرب من 6.7 مليون إصابة، كما شهدت أعلى زيادة في يوم واحد بالعالم لما يقرب من 45 يوما.

 ومع ذلك، شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية انخفاضا تدريجيا في أعداد الإصابات.

ويبلغ معدل التعافي في الهند أكثر من 84 في المئة، وهو أعلى معدل في العالم، وقد تعافى ما يقرب من 5.7 مليون شخص، وفقا لوزارة الصحة الهندية.

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