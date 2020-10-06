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الخارجية الأرمينية: لا بديل عن الحل السياسى لحل الأزمة مع أذربيجان

أخبار عالمية بسنت فاروق 2020-10-06 11:23 تبليغ
الخارجية الأرمينية: لا بديل عن الحل السياسى لحل الأزمة مع أذربيجان
الخارجية الأرمينية: لا بديل عن الحل السياسى لحل الأزمة مع أذربيجان

وقالت الوزارة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه لا بديل عن الحل السياسى لحل الأزمة مع أذربيجان.

وكان وزراء خارجية روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، قد أدانوا التصعيد الخطير وغير المسبوق للعنف فى إقليم ناجورنى قره باغ، كما جددوا دعوتهم لوقف إطلاق النار الفورى وغير المشروط فى الإقليم، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وجاء فى بيان ثلاثى منشور على موقع الخارجية الروسية: "وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، ووزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، الذين يمثلون الدول المشاركة فى رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، يدينون بأشد العبارات التصعيد الخطير وغير المسبوق فى ناجورنى قره باغ وخارجه".

وأضاف البيان: "بالإشارة إلى بيان قادة الدول الثلاث - الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، فى الأول من شهر أكتوبر من هذا العام، يدعو الوزراء أطراف النزاع مرة أخرى إلى الوقف الفورى وغير المشروط لإطلاق النار".

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