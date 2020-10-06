الخارجية الأرمينية: لا بديل عن الحل السياسى لحل الأزمة مع أذربيجان

وقالت الوزارة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه لا بديل عن الحل السياسى لحل الأزمة مع أذربيجان.

وكان وزراء خارجية روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، قد أدانوا التصعيد الخطير وغير المسبوق للعنف فى إقليم ناجورنى قره باغ، كما جددوا دعوتهم لوقف إطلاق النار الفورى وغير المشروط فى الإقليم، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".

