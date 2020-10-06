رئيس الوزراء اليوناني يشكو تركيا لـ الناتو

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أن التوتر في منطقة البحر المتوسط يمثل تحديا لكل أوروبا.

ووفقا لصحيفة "اكثيمريني اليونانية، قال ميتسوتاكيس في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس سولتنبرج في قصر ماكسيموس إن: "الأمر متروك لتركيا لسد طريق الأزمة وفتح الطريق أمام الحل"، مشيرا إلى أن "سحب تركيا سفينة التنقيب خطوة أولى وسنرى إن كانت مناورة".

وأكد أن "الانتهاكات التركية في شرق البحر المتوسط ​​"تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنها أيضا تؤثر في تماسك الناتو نفسه "وهي" ليست قضية ثنائية فقط ".

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني: "من خلال المشاركة البناءة لليونان وتركيا في مقر الناتو، أنشأنا الآن آلية عسكرية ثنائية لفض النزاعات، وهذا يشمل الالتزام باستخدام خط ساخن آمن بين اليونان وتركيا ، متاح على مدار 24 ساعة في اليوم لتسهيل تفادي الصراع في البحر والجو".

وتابع: "يمكن لآلية عدم التضارب أن تساعد في خلق مساحة للجهود الدبلوماسية، ويحدوني الأمل في أن الخلافات الكامنة بين الحليفين يمكن الآن معالجتها من خلال المفاوضات، وبروح تضامن الحلفاء والقانون الدولي".

وحول موضوع الوجود العسكري الروسي المتنامي في شرق البحر المتوسط ​​، قال رئيس الناتو إن "لهذا تداعيات على أمننا لذا يجب علينا معالجته معًا"

وأشار رئيس الوزراء اليوناني أيضًا إلى شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا ، ووصفه بأنه خطر له تأثير أيضًا على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وحول أزمة الهجرة ، قال ستولتنبرج: "الناتو يقف معكم تضامنًا"، مضيفا أن "مهمة الناتو في بحر إيجه تدعم السلطات اليونانية والتركية ووكالة الحدود الأوروبية فرونتكس في الجهود المبذولة لقطع خطوط تهريب البشر ، وأشكر اليونان على مساهماتكم في هذا الانتشار".

والتقى الأمين العام لحلف الناتو بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في مكتب رئيس الوزراء في وسط أثينا اليوم الثلاثاء، عقب محادثات مع رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع في البلاد.

وبعد استقباله في العاصمة اليونانية وزير الخارجية نيكوس ديندياس ووزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس ، التقى ستولتنبرج برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر ماكسيموس.

ووصل ستولتنبرج إلى أثينا اليوم الثلاثاء بعد زيارة أنقرة كجزء من جهود الناتو للتوسط في "آلية تفادي التضارب" بين الجارتين وأعضاء التحالف من شأنها منع تصعيد التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​حول الحقوق البحرية والطاقة.