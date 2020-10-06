مؤسسة بطرس غالي للسلام: الجيش المصري ضرب أروع الأمثلة في حرب أكتوبر

أكدت مؤسسة "كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة" برئاسة ممدوح عباس أن الجيش المصري العظيم ضرب أروع الأمثلة في حرب أكتوبر المجيدة بتحقيق النصر وتحرير الأرض والحفاظ على الوطن .

وقال ممدوح عباس - في تصريح خاص اليوم الثلاثاء لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة مرور 47 عاما على حرب أكتوبر - إن عبور خط برليف وهزيمة العدو واسترداد سيناء الغالية لها ذكرى غالية في نفوس كل المصريين، مضيفا أنه سيظل جيل وراء جيل يتذكر هذا النصر ونجاحنا في الثأر من العدو واسترداد الكرامة والأرض.

وذكر رئيس المؤسسة أن جيشنا العظيم يتكون من كل بيت في مصر ومن كل الفئات وله مكانة خاصة وعالية في قلوب أبناء الشعب الذين يضعون كل ثقتهم فيه ويساندونه ويلتفون حوله، مؤكدا أن الجيش المصرى سيظل حائط الصد الأول للدفاع عن الأمن القومى المصرى.

وثمن الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة لتأمين حدود مصر من كافة الاتجاهات في ظل استهداف أراضينا من قبل دول معادية تمول الاٍرهاب وتستخدم كافة وسائل الحروب الحديثة للنيل من جيشنا ووطننا الذي يسير بخطى سريعة وواثقة نحو التقدم وتحقيق التنمية المستدامة.

وتقدم ممدوح عباس باسم مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، بتحية إجلال وتقدير لشهداء حرب أكتوبر الأبرار ولجيش مصر العظيم الذي يضم خير أجناد الأرض، كما وصفهم الرسول محمد (ص)، قائلا "جيشنا قدم ومازال يقدم الغالي والنفيس فداءً للوطن ودفاعا عن أراضيه ولكي تحيا مصر وشعبها في أمن وسلام".