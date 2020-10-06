الحرس الوطني الأمريكي يعلن التأهب للسيطرة على أي احتجاجات محتملة

كشف مسئولون أمريكيون، عن إعلان الحرس الوطني الإستعداد لمعاونة الشرطة المدنية في السيطرة على أي أعمال شغب محتملة خلال الاشهر القليلة المقبلة، عقب سلسلة من الاحتجاجات شهدتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

وقال المسئولون إن هناك ما يقرب من 600 فرد من الشرطة الأمريكية على أهبة الإستعداد للرد على أي أعمال عنف في أريزونا وألاباما خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المسئولون وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء أن هذا الإستعداد جاء عقب الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة في أعقاب مقتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية، جورج فلويد، على يد رجل أمن، عقب القبض عليه وتعرضه للخنق.

فيما صرح مسؤول كبير بالحرس الوطني الأمريكي بأن: "وحدات الرد السريع" التابعة للشرطة العسكرية، والتي تم إنشاؤها الشهر الماضي، يمكن أن تنتشر في أي منطقة من البلاد في غضون 24 ساعة إذا طلب حاكم الولاية هذا الأمر.

وتابع المسئول الأمريكي: "نحن في أوقات عصيبة تمر على بلادنا، فقد رأينا تصاعد في حدة الاضطرابات بسرعة كبيرة، وتحولها إلى أعمال شغب وأضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة بالبلاد خلال الفترة الماضية"، متوقعا استمرار حالة التأهب لدى القوات حتى نهاية العام الجاري 2020.

وشارك ما يقرب من 40 ألف من القوات في السيطرة على الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد رجل أمن أمريكي.