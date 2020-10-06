الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/ - أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من بلدة العيسوية بمدينة القدس، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من الخليل، وآخر من مدينة البيرة.

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