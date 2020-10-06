فوز العلماء بنروز وجنزيل وجيز بجائزة نوبل للفيزياء 2020

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم فوز العلماء البريطاني روجر بنروز والألماني راينهارد جينتسل والأمريكية أندريا جيز بجائزة نوبل للفيزياء 2020.

يذكر أن البريطاني مايكل هيوتون والأمريكيان هارفي ألتر وتشارلز رايس، حازوا على جائزة نوبل للطب نظرا لدورهم في كشف فيروس الكبد الوبائي "سي".

وتحمل جائزة الطب أهمية خاصة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي سلط الضوء على أهمية البحث الطبي للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وتأتي الجائزة المرموقة بميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية، بفضل الوصية التي تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل. تمت زيادة المبلغ مؤخرًا للتكيف مع التضخم.

وأعلنت مؤسسة نوبل، إلغاء حفل منح جوائز نوبل في ستوكهولم للمرة الأولى منذ 1944 واستبداله بحفل افتراضي بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس مؤسسة نوبل إن حفل جوائز نوبل سيتم إلغاؤه هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدلًا من ذلك، سيكون حفل توزيع الجوائز افتراضيا حيث يتخلل العروض فقرات من البلدان الأصلية للفائزين بالجوائز.