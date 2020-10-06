أخبار اليمن : العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أستشهد مواطن وأصيب 3 آخرين بقصف مدفعي سعودي على مناطق حدودية بصعدة؛ وشن الطيران غارات على 3 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدرعسكري أن قوى العدوان ارتكبت 208 خروقات بينها زحف وعشر غارات لطائرات بدون طيار على الدريهمي ؛وغارة لطيران حربي في الصليف ؛وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء الفازة وحيس و25 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا ووالجبلية والدريهمي والفازة وحيس.
وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت 33 خرقًا بقصف مدفعي و142 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية قريتي مغاري والشعب بمديرية حيس؛ كما استهدف قصف بقذائف المدفعية منازل المواطنين في مدينة الدريهمي المحاصرة وشن الطيران التجسسي ست غارات على المدينة ذاتها.
وأكد المصدراستشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بقصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي جبل مراد ومدغل بمحافظة مأرب ؛وشن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة ؛ واستهدف بتسع غارات مديريتي خب والشعف والحزم في محافظة الجوف.
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