بمرسوم أميري.. فض دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الثلاثاء، عن تسلمه مرسوما أميريا بفض دورة الانعقاد الحالي للمجلس، الخميس المقبل.

وقال الغانم "استلمت مرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر اعتبارا من نهاية الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الغانم قوله: "المرسوم 130 الصادر بفض دور الانعقاد الأسبوع الماضي سُحب بالمرسوم 137 الموقع من سمو الأمير بتاريخ 30 سبتمبر بعد قسمه مباشرة وقبل 1 أكتوبر".

وصرح رئيس مجلس الأمة قائلا إنه سيدعو النواب لعقد جلستين خاصتين يوم الأربعاء، الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الأسبوع الماضي، والثانية لاستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد.

وبشأن ولي العهد، قال الغانم إنه إذا وصله أمر أميري (الأربعاء) بتزكية ولي للعهد فسيدعو لجلسة خاصة الخميس للتصويت والموافقة على ولي العهد الذي يزكيه الأمير، أما إذا لم يصله "فسيكون الأمر بعد فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة للاجتماعات غير العادية بعد دور الانعقاد".

وتوفي أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ، الثلاثاء الماضي، عن 91 عاما وأصبح ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح (83 عاما) الحاكم الجديد للبلاد.

وجدد أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف، الثقة بالحكومة الحالية بقيادة الشيخ صباح الخالد الصباح للاستمرار في أداء مهامها والتحضير للانتخابات المقبلة المتوقعة خلال نحو شهرين.