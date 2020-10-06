الصينيون يعاودون السفر من جديد فى ظل تراجع إصابات كورونا

ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات خلال "الأسبوع الذهبي" الحالى إلى 600 مليون رحلة، فى ظل عدم تسجيل السلطات الصينية لأى إصابات محلية جديدة منذ أسابيع، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلى" الصينية.
ويمثل عدد الرحلات المتوقعة ما يتراوح بين 70 و80 %من عدد الرحلات التى تم تسجيلها فى العام السابق.
وقد تمكنت الصين من السيطرة على الفيروس من خلال اتخاذ إجراءات صارمة، مثل إغلاق المدن الكبرى وفرض إجراءات العزل الصارمة وحظر الدخول. ويتم حاليا الإبلاغ عن حالات الاصابة القادمة من الخارج فقط.
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