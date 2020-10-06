"الصحة الإماراتية" تسجل 1061 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي تسجيل 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الإمارات إلي 100 ألف و794 إصابة. وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل 6 وفيات من تداعيات الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات جراء كورونا إلى 435 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1146 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 90 ألفا و556 حالة.

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