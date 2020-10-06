التظاهرات تشتعل ضد نتنياهو| والرئيس الإسرائيلي قلق إزاء تزايدها

أعرب الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، عن قلقه إزاء تزايد الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في وقت ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا.

وقال ريفلين إن "لا أحد يرغب بالعيش في دولة تسودها الفوضى".

وأضاف: "أنا أنظر بقلق إلى الحوار السياسي الحاصل حول التوجيهات لمكافحة فيروس "كورونا".

وقال قادة الاحتجاج في بيان: "نحن حاليًا في لحظة مصيرية وتاريخية بعد 1000 تظاهرة شارك فيها الكثيرون، غير قادرين على تقبل الوضع الذي جرّه إلينا المتهم.. استمرار ولاية نتنياهو هو أكبر تهديد للبلاد".

وعلّق رئيس الموساد السابق داني ياتوم قائلًا: "نحن نزحف نحو عصر مظلم من تقليص الديمقراطية الإسرائيلية". وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف " كلما أحكمت الحكومة دائرة القيود وليس لاعتبارات كورونا، فإنها بذلك تقلص الديمقراطية الإسرائيلية. نحن نزحف إلى عصر مظلم. يجب أن نوقف هذا الجنون".

وأظهر استطلاع رأي أجرته "القناة 13" الإسرائيلية، في يوليو الماضي عن غضب وإحباط "الإسرائيليين" من الحكومة، حيث أجاب "75% أنهم لا يعتقدون أن الحكومة تدير بشكل صحيح الأزمة الاقتصادية، وفقط 16% أعربوا عن رضاهم".

وقالت القناة الإسرائيلية إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع ثمنًا شخصيًا لمؤشر الرضا عن أدائه المتراجع، مقابل عودة انتشار الفيروس والأزمة الاقتصادية"، إذ يشير الاستطلاع إلى أن "61% قالوا أنهم غير راضون من إدارة أزمة "كورونا" برئاسته، و19% راضين".