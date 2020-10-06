مقتل وإصابة العشرات في انفجار عنيف بمدينة الباب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه قد تم سماع دوي انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل عملية "درع الفرات" والقوات التركية شمال شرق حلب.

وأوضح المرصد أنه بحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت قرب "مسجد عثمان" وسط المدينة، مما أدى لمقتل وجرح العشرات، حيث قتل 14 شخصا حتى هذه اللحظة وسط إصابة أكثر من 40 أخرين بجراح كحصيلة أولية، جراح بعضهم خطرة، بالإضافة لحدوث دمار كبير في مكان وقوع الانفجار.

وأضاف المرصد على موقعه الرسمي أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود حالات حرجة بين الجرحى بالإضافة لوجود مفقودين ومعلومات عن شهداء وقتلى آخرين.