ترامب: سنتعايش مع كورونا مثلما نتعامل مع الإنفلونزا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الأمريكي سيتعايش مع فيروس كورونا، مثلما يتعايش مع فيروس الإنفلونزا الموسمي.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "موسم الإنفلونزا يقترب، يموت كل عام أكثر من 100 ألف شخص بسبب الإنفلونزا، رغم وجود مصل، هل سنغلق البلاد بسبب ذلك، بالطبع لا".

وأضاف: "تعلمنا كيفية العيش مع الإنفلونزا، مثلما نتعلم العيش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، والذي يعد أقل فتكا من الإنفلونزا".

وحذر كبير أطباء البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الثلاثاء، من إمكانية تعرض حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتكاسة؛ نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال فاوتشي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أنا لم أتابع حالة الرئيس الأمريكي، إلا أن المشكلة تكمن في أنه لا يزال مبكرًا الحكم على حالته، ولا يخفى على أحد، أنه إذا نظرت إلى المسار السريري للأشخاص المصابين، عندما تكون من الـ 5 إلى الـ 8 أيام الأولى للإصابة؛ يمكن أن يحدث انعكاس في الحالة".

واضاف: "من غير المحتمل أن يحدث ذلك، لكن يجب على أطباء ترامب، أن يكونوا على علم بذلك".

وعن حالة الرئيس الأمريكي، قال: "لن يخرج من البيت الأبيض لعدة أيام، لكنه بالتأكيد يبدو جيدًا جدًا، أعني أنك لست بحاجة لي لأخبرك بذلك، رأيت الطريقة التي خرج بها من المروحية".