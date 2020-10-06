السعودية تسجل 477 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى جانب تسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة السعودية إنها سجلت 557 حالة تعاف جديدة من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات في المملكة منذ ظهور الفيروس 337 ألفا و234 إصابة، و4923 حالة وفاة، ووجود 932 حالة حرجة.

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء إلى عدم انتظار ظهور لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مشاركته برسالة فيديو في أعمال الدورة 71 للجنة الإقليمية للقسم الغربي من المحيط الهادي التابعة لمنظمة الصحة الدولية، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، على ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا، وعدم انتظار أن تجهز اللقاحات.

وقال جيبريسوس "نأمل أن يكون اللقاح جاهزا وفعالا وآمنا، وأن تحصل جميع دول المنطقة على إمكانية الوصول إليه، ومع ذلك، لا يمكننا انتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري إنقاذ الحياة بالمتوفر حاليا، كما يتعين علينا السيطرة على الفيروس، ولكن أمامنا المزيد من الاختبارات".