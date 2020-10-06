انطلاق الانتخابات الأمريكية.. 4 ملايين أمريكي يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر

ففي عام 2016، صوت مبكرًا حوالي 75000، وفقًا لأرقام رسمية للحكومة الأمريكية.
وتابع: "يدلي الناس بأصواتهم عندما يتخذون قراراتهم، ونحن نعلم أن الكثير من الناس اتخذوا قراراتهم منذ فترة طويلة ولديهم بالفعل حكم بشأن ترامب".
ودفعت الزيادة المبكرة إلى توقع إقبال قياسي يبلغ حوالي 150 مليونًا، يمثلون 65٪ من الناخبين المؤهلين، وهو أعلى معدل منذ عام 1908.
ويتصدر بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي، على الرغم من أن الدراسات الاستقصائية في الولايات الحاسمة تشير إلى وجود سباق أكثر صرامة.
قال ماكدونالد إن الأرقام التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن تأتي من 31 ولاية، وسوف تنمو بسرعة مع بدء المزيد من الولايات التصويت الخاص بها في وقت مبكر والإبلاغ عن مجاميع البريد في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتسمح جميع الولايات بمستوى معين من التصويت المبكر.
أضافت أن العدد الإجمالي للأصوات المبكرة أو عبر البريد قد تضاعف من حوالي 25 مليونًا في عام 2004 إلى 57 مليونًا في عام 2016، مما يمثل زيادة من واحد من كل خمسة من جميع الأصوات إلى اثنين من كل خمسة من جميع الأصوات المدلى بها.
انتقد ترامب مرارًا التصويت عبر البريد، ووجه اتهامات لا أساس لها بأنها تؤدي إلى الاحتيال، بينما ينفي الخبراء ويقولون إن الاحتيال أو التزوير أمر نادر.
في ولاية فلوريدا التي تعد حاسمة لكل المرشحين، طلب الديمقراطيون أكثر من 2.4 مليون بطاقة اقتراع عبر البريد وأعادوا 282.000، بينما طلب الجمهوريون ما يقرب من 1.7 مليون وعادوا أكثر من 145.000.
أظهر استطلاع وطني أجرته رويترز / إبسوس الأسبوع الماضي أن 5٪ من الديمقراطيين على مستوى البلاد قالوا إنهم صوتوا بالفعل مقارنة بـ 2٪ من الجمهوريين.
ويخطط حوالي 58٪ من الديمقراطيين للتصويت مبكرًا مقارنة بـ 40٪ من الجمهوريين.
ولفت ماكدونالد إلى أن التصويت المبكر يبدأ عادة بقوة، ثم ينخفض قبل أن يرتفع قبل الانتخابات، لكن في بعض الولايات، ارتفعت معدلات المشاركة بالفعل بشكل كبير خلال شهر.
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