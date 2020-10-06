عالم فيروسات روسي يتوقع أن تكون الموجة الثانية لكورونا في روسيا أكثر شدة

توقع عالم الفيروسات الروسي أناتولي ألتشتين أن تكون الموجة الثانية من فيروس كورونا في روسيا أكثر نشاطًا وشدة، مؤكدًا أن نظام الرعاية الصحية الروسي جاهز لمواجهتها.

وقال ألتشتين - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) - : "نحن تجاوزنا الآن الرقم القياسي اليومي الرسمي المسجل في الربيع، والذي يبلغ 11 ألفًا و300 إصابة"، موضحًا أن الموجة الثانية ستكون أقوى مما كانت عليه الموجة الأولى، ولكننا جاهزون بالفعل والآن سنكافح هذا الأمر بشكل أفضل خاصة وأن اللقاح جاهز.

وأشار إلى أن موعد وصول روسيا إلى ذروة عدوى الفيروس التاجي في الموجة الثانية مرتبط بشدة الزيادة في عدد الإصابات، متوقعًا أن تكون الذروة في موسم الخريف؛ لأنها فترة نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي العلوي.. مشيرًا إلى أن هذا يخص روسيا وغيرها من بلدان العالم الأخر.