بعد تصريحات ترامب| 43 ألف ضحية الإنفلونزا سنويا مقابل 210 آلاف بـ كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مثلما تتعايش مع الإنفلونزا، رغم تسبب الأخيرة في مقتل مئات الالاف.

وبالعودة إلى تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، ذكر التقرير الأخير له أن الإنفلونزا تسببت في وفاة 34 ألف أمريكي فقط، وارتفاع العدد إلى 43 ألف فقط، في حين تسبب فيروس كورونا المستجد في أقل من عام بمقتل أكثر من 210 الاف أمريكي، وهو ما يثبت عدم صحة بيانات ترامب.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "موسم الإنفلونزا يقترب، يموت كل عام أكثر من 100 ألف شخص بسبب الإنفلونزا، رغم وجود مصل، هل سنغلق البلاد بسبب ذلك، بالطبع لا".

وأضاف: "تعلمنا كيفية العيش مع الإنفلونزا، مثلما نتعلم العيش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، والذي يعد أقل فتكا من الإنفلونزا".

وكنتيجة على تدهور الاوضاع في العالم، دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الثلاثاء إلى عدم انتظار ظهور لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وإنقاذ الأرواح بالوسائل المتاحة حاليا.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مشاركته برسالة فيديو في أعمال الدورة 71 للجنة الإقليمية للقسم الغربي من المحيط الهادي التابعة لمنظمة الصحة الدولية، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، على ضرورة استخدام الإمكانيات المتاحة لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا، وعدم انتظار أن تجهز اللقاحات.

وقال جيبريسوس "نأمل أن يكون اللقاح جاهزا وفعالا وآمنا، وأن تحصل جميع دول المنطقة على إمكانية الوصول إليه، ومع ذلك، لا يمكننا انتظار ظهور اللقاح، لأنه من الضروري إنقاذ الحياة بالمتوفر حاليا، كما يتعين علينا السيطرة على الفيروس، ولكن أمامنا المزيد من الاختبارات".