الكويت تسجل شفاء 630 حالة من كورونا بإجمالي 100 ألف و179 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 630 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 100 ألف و179 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 630 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الإثنين، شفاء 509 حالات من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 99 ألفا و549 حالة.