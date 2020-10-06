جريمة تركية جديدة.. أردوغان يرسل السوريين إلى أذربيجان للموت

فضحت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها، الجرائم التي يرتكبها النظام التركي في الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا بمنطقة قره باغ.



وذكر تقرير المجلة الأمريكية أن تركيا أرسلت ما يقرب من 1500 سوري إلى أذربيجان للقتال إلى جانب القوات الأذربيجاية في مناطق النزاع مع أرمينيا.



ونقل التقرير عن مصادر في ما يعرف الجيش السوري الحر، أن تركيا أعادت عددا كبيرا من السوريين المتواجدين في ليبيا إلى سوريا، حيث حصلوا على تدريب لفترة تتراوح ما بين 5 أيام إلى شهرين، وتم نقلهم إلى أذربيجان.

وقالت المصادر إن هؤلاء المرتزقة كلفوا بالقيام بكل ما هو ضروري لمنح السيطرة على المنطقة إلى قوات أّذربيجان، في الوقت الذي تنفى فيه أنقرة اتهامات روسيا وإيران وفرنسا أنقرة بإرسال مرتزقة ومقاتلين إلى أذربيجان.



وكشف تقرير المجلة أن أول مجموعة من المرتزقة السوريين تم نقلهم بداية شهر سبتمبر من جنوب تركيا، حيث توجهوا من غازي عنتاب إلى العاصمة التركية أنقرة، من ثم تم نقلهم إلى أذربيجان في الـ 25 من سبتمبر الماضي، حيث وصل قادة الجيش السوري الحر قبل إرسال المرتزقة لتفقد الأوضاع، وتدعيم التعاون مع القوات المسلحة الأذربيجانية.



وأضافت المجلة أن العديد من هؤلاء المرتزقة شعروا بالأسف للمشاركة في هذا القتال، بسبب مقتل 55 من صفوفهم في أعمال القتال، على الرغم من توقيعهم على عقود لمدة 4 أشهر، ليتقاضوا مبلغ وقدره 11 ألفا و650 ليرة تركية شهريا، وهو ما يعد مبلغا كبيرا بالنسبة للاقتصاد التركي المنهار.