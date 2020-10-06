قتلى مدنيون بانفجار سيارة مفخخة شمالي سوريا

قتل 14 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون وأصيب العشرات بجروح، الثلاثاء، من جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد بأن السيارة انفجرت قرب محطة للحافلات وسيارات الأجرة وسط مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، ما تسبب بمقتل 14 شخصاً غالبيتهم مدنيون، فيما أصيب كذلك 40 آخرون على الأقل بجروح، بعضهم في حالات خطرة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في المدينة، التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها منذ فبراير 2017، إثر هجوم واسع شنته في المنطقة ضد تنظيم داعش.
وكانت المدينة تعد معقل التنظيم في محافظة حلب، قبل طرده منها.
وتشهد المدينة بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال لقياديين في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة، وفق المرصد.
كذلك، تشكل مسرحاً لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة تبنى التنظيم المتشدد تنفيذ عدد منها.
ومنذ منتصف مارس 2011، تشهد سوريا نزاعا داميا، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، ونزوح وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
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