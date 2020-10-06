إيران تسجل 4 آلاف إصابة و227 وفاة فى يوم واحد بسبب كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، واصلت إيران تسجيل الأرقام القياسية للإصابات بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، حيث أعلنت الوزارة تجاوز إجمالى إصابات كورونا فى البلاد 479 ألفًا حالة مؤكدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى الوفيات بفيروس كورونا ارتفع فى البلاد إلى 27419 وفاة، بعد تسجيل 227 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.