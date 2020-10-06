التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة مفخخة حوثية على نجران السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيران في اليمن على مدينة نجران السعودية.



وقال التحالف العربي على لسان متحدثه الرسمي إن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية لحمايتهم بما يتوافق مع القانون الدولي.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم إنشاء وحدة البيولوجيا الجزئية (البي سي ار) الخاصة بفحوصات فيروس كورونا كورونا في مركز العزل بمدينة عتق باليمن.

وافتتح وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم هذه الوحدة، بحضور وزيري الثقافة مروان دماج، والشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ محافظة شبوة محمد بن عديو.

وثمن الوزير باعوم الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية، منوهًا برفده لمراكز العزل في كل من مأرب والمهرة وحضرموت الساحل والوادي بأجهزة مماثلة لفحص كورونا وذات تشخيص دقيق.