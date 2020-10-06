الصحة السعودية: تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 337 ألفا و243 إصابة. وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه تم تسجيل 557 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 322 ألفا و612 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في السعودية جراء الفيروس إلي 4923 حالة، وذلك بإضافة 25 حالة وفاة جديدة.

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