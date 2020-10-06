معاريف: الغطرسة سبب هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر وتفشي كورونا يثبت عدم تعلم الدرس

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء الموافق الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر أن الغطرسة الإسرائيلية هى السبب الأول لهزيمة الجيش الغسرائيلي فى الحرب مؤكدة أن تفشي فيروس كورونا المستجد وفقد السيطرة عليه يثبت أن تل أبيب لم تتعلم الدرس.

وقالت "معاريف" أن إسرائيل دفعت ثمن الغطرسة فى حرب أكتوبر 73 غالي الثمن حيث قتل 2656 إسرائيلي وأصيب 7251 أخرين وفقد أكثر من 16 مجند علاوة على ما خلفته الحرب من عدد غير معروف من المرضى النفسيين داخل إسرائيل.

وأفادت "معاريف" أن عدد القتلى والمصابين والمفقودين بحرب أكتوبر تفوق العدد التراكمي للحروب الثلاثة التي سبقتها وهما "عملية قادش وحرب 67 وحرب الاستنزاف".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك ، موشيه ديان ، والتي جاء فيها "هذه حرب دموية مدى الحياة".

وتابعت الصحيفة أن المجتمع الإسرائيلي تعرض لاضطراب شديد جراء الحرب مؤكدة أن كل من عاد من الحرب في إسرائيل ، يدرك الثمن الباهظ الذي ستدفعه تل أبيب وجيشها مقابل في الحفاظ على أمن الدولة.

وأكدت الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو تعاني من تلك الغطرسة وهو ما زاد من تفشي فيروس كورونا الخطير وخروجه عن السيطرة فى إسرائيل وهو ما يثبت ان تل ابيب لم تتعلم الدرس من حرب اكتوبر 73.

وأردفت "معاريف" أن أزمة تفشي فيروس كورونا كشفت عن إخفاقات كثيرة ، في النظام السياسي والعامة فى إسرائيل موضحة أنه تم اهمال نظام الرعاية الصحية لسنوات عديدة بالإضافة إلى عدم الثقة بين الجمهور والحكومة الاسرائيلية وهو ما ادي الى انتصار كورونا الناتج عن فتح قيود الإغلاق الأول.