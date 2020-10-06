التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه نجران بالسعودية. ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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