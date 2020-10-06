زعيم المعارضة التركية: أنقرة لم تعد تعرف مفهوما للديمقراطية

أكد زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، أن تركيا أصبحت لم تعرف مفهوم الديمقراطية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال زعيم المعارضة التركية إن حكومة العدالة والتنمية تضطهد الأكراد وتلاحق المعارضين.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أكد أن أنقرة أرسلت سلاحا ومرتزقة لأذربيجان.
وبدوره، هاجم الحزب الحاكم في تركيا تصريحات المعارضة في هذا الشأن؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وكشف زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، عن حاجة بلاده لسداد 171 مليار دولار ديونا خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
وقال زعيم المعارضة التركية في تصريحات تليفزيونية إن الخزانة التركية فارغة، ولذلك سوف يقوم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقتراض أموال جديدة لتسديد الديون المستحقة.
وأضاف أن عجز الموازنة العامة التركية في الوقت الحالي، الأكبر في تاريخ تركيا، حيث سيتم الاقتراض أيضا من أجل تغطية العجز في الميزانية.
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