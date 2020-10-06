الدفاع الأرمينية: الجيش الأذربيجاني يشن عمليان هجومية في إقليم قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأذربيجاني بدأ عمليات هجومية في جنوب إقليم قره باغ.

أكدت وزارة الخارجية في إقليم كاراباخ، غير المعترف به دوليا، اليوم، الثلاثاء، أن الهجمات التي تقوم بها أذربيجان وتركيا تعد إبادة جماعية لسكان الإقليم.

وقالت خارجية كاراباخ إن قوات أذربيجان تواصل هجماتها على الأهداف المدنية، مؤكدة أنها تخضع لسيطرة تركيا.

ودعت خارجية كاراباخ الدول المعنية إلى وقف تأجيج العدوان المستمر ضد الإقليم.

بدورها، حثت الخارجية الأرمينية على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كاراباخ، معرباة عن تأييدها البيان الفرنسي الأمريكي الروسي بشأن القتال في الإقليم.

وشددت الخارجية الأرمينية على أنه لا بديل عن الحل السياسي لحل الأزمة مع أذربيجان.

هذا وقد طالبت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، أمس الاثنين، بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني في أسرع وقت ممكن.