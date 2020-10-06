اقرأ أيضا:
كما نص اتفاق النازحين واللاجئين حماية النازحين واللاجئين من النساء والأطفال وجميع الفئات الضعيفة الأخري اهتمام خاص ضد جميع أشكال التحرش والاستغلال والعنف القائم على الجنس أو العنف القائم على النوع، كما يتمتع النازحون واللاجئون بالحق فى العودة الطواعية والمواطنة والهوية والمشاركة والملكية والسكن.
كما تلتزم حكومة السودان بقبول عودة اللاجئين الذين غادروا الأراضي السودانية بمن فيهم الذين منحوا حماية مؤقتة من قبل بلد ثالث.
وفيما يخص الدعم الدولي فقد ألزم البروتوكول الموقعين على الاتفاق الامتناع عن فرض ضرائب على العمال أو السلع أو الخدمات التى تقدمها حكومات خارجية أو منظمات إغاثة دولية أو وطنية فى اطار النظم والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
كما نصت الاتفاقية على انشاء مفوضية النازحين واللاجئين ، خلال 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق للاشراف على عمليات العودة الطوعية وإعادة التوطين وادارتها وتسييرها وذلك لمساعدة المجتمع الدولى والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤن اللاجئيين، وتختص المفوضية بالتعامل مع النازحين واللاجئين السودانيين نتيجة للنزاعات فى دارفور
وكان من بين الموقعين على الاتفاق، عن حكومة السودان الانتقالية حسان نصر الله على كرار وعن أطراف سلام دارفور حركة العدل والمساواة حكمة ابراهيم عطية، وعن حركة جيش تحرير السودان بخيت حامد محمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنشاء مفوضية خلال 60 يوما.. ننشر نص اتفاقية السودان للنازحين واللاجئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.