أخبار اليمن : منظمة: مساعدات المانحين تكفي لشراء 3 بيضات فقط لكل محتاج يمني

منظمة: مساعدات المانحين تكفي لشراء 3 بيضات فقط لكل محتاج يمنيقالت منظمة أوكسفام، اليوم الثلاثاء، إن المانحين لم يقدموا للمحتاجين في اليمن سوى ما يعادل 25 سنتاً أمريكياً يومياً (حوالي 150 ريال يمني).

ودعت المنظمة الدولية ، في بيان لها، إلى زيادة التمويلات الإنسانية في اليمن من قبل المانحين، مشيرة إلى أن المانحين لم يقدموا سوى ما يُعادل 25 سنتًا أمريكيًا يوميًا (حوالي 150 ريالا ) لكل من الـ24.3 مليون شخص الذين هم بحاجة للمساعدات الإنسانية في اليمن، وذلك لا يتجاوز نصف المبلغ الذي تم تقديمه العام المُنصرم.

وبحسب البيان فإن الفرد في اليمن يستطيع شراء 200 جرام من الفاصوليا، أو ثلاث بيضات، أو 200 مليلتر من زيت الطهي، مقابل 25 سنتا (حوالي 150 ريال يمني) وذلك وفقًا لأحدث بيانات السوق المتاحة بحسب يوليو من هذا العام.

وشدد مدير أوكسفام على ضرورة أن تتوقف الدول عن جني الأموال من هذه الأزمة الإنسانية المروعة وتقديم حياة الناس على حساب أرباح مصانع الأسلحة.

وتابع أن "اليمنيين الذين اضطروا للفرار من منازلهم، والعيش بدون طعام ومياه نظيفة بالإضافة إلى التعرض لمخاطر الأمراض المُتفشيّة، يحتاجون إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وكذلك مُحادثات سلام شاملة لإنهاء هذه الحرب حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم بسلام".

وطبقا لبيان المنظمة ، فإنه من المُرجّح أن يكون تأثير تقليص المساعدات الإنسانية أكبر مما يبدو عليه، حيث إن انخفاض قيمة الريال اليمني مُقابل الدولار الأمريكي قد تسببت في ارتفاع الأسعار إلى ما هو أبعد من متناول الملايين. مثلاً، لقد ارتفع سعر الدقيق بنسبة 22 في المئة العام الماضي.

