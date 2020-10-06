الكرملين : ندرس بعناية تصريحات الرئيس السورى عن تركيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الكرملين يدرس بعناية تصريحات الرئيس السورى بشار الأسد، بشأن قيام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنقل مقاتلين من سوريا إلى قره باغ.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، تأتى تصريحات المتحدث الرسمى باسم الكرملين، بعد تأكيد الرئيس السورى فى مقابلة مع وكالة "نوفوستى"، بأن الرئيس التركى نقل مقاتلين من سوريا إلى منطقة قره باغ للمشاركة فى القتال هناك. وخلال تلك المقابلة، اتهم الرئيس السورى نظيره التركى أردوغان بدعم التنظيمات الإرهابية فى سوريا وليبيا، والوقوف وراء تصعيد الصراع فى قره باغ. وكانت أرمينيا اتهمت أنقرة بإمداد أذربيجان بالمرتزقة من المقاتلين السوريين للقتال ضد المواطنين الأرمن المقيمين فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى، وسط تصعيد الصراع الذى أعلنت فيه تركيا مرارًا وقوفها إلى جانب حليفتها أذربيجان.

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