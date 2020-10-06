ترامب يتطلع لمناظرته الرئاسية الثانية مع بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح بخير ويتطلع لمواجهة منافسه الديمقراطي، جو بايدن، خلال المناظرة المقبلة.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أشعر أني بخير جدًا.. أتطلع إلى المناظرة يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر في ميامي".

كان الرئيس الأمريكي أصيب يوم الجمعة الماضية بفيروس كورونا وتم نقله بعدها بساعات إلى مستشفى والتر ريد العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

وبعد 3 أيام من بقائه في المستشفى، عاد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم بعد أن تحسنت صحته ليمارس مهامه كرئيس للبلاد.

وظهر ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.

وقبلها، ظهر ترامب أثناء خروجه من المستشفى وهو في حالة صحية تبدو مستقرة، حيث أنه يسير منفردا دون أي مساعدة من أحد.

وأعلن ترامب، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى الحملة الانتخابية في القريب، مشيرا إلى أن الأخبار الكاذبة تظهر في استطلاعات الرأي الكاذبة فقط.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سنعود إلى مسار الحملة قريبًا !!! تظهر الأخبار الكاذبة استطلاعات الرأي الوهمية فقط".