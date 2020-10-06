إبي فاك كورونا .. إعلان روسي هام حول لقاح الوباء الثاني

قالت السلطات الصحية الروسية، إنه سيتم اختبار اللقاح الروسي الثاني المرشح لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على ستة أضعاف العدد الأصلي للمتطوعين كجزء من التجارب السريرية النهائية لإثبات السلامة والفعالية للقاح المنتظر، وفق ماذكرت صحيفة ذا موسكو تايمز .

من المتوقع أن توافق الحكومة على لقاح إيبي فاك كورونا EpiVacCorona القائم على الببتيد الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية في سيبيريا، في 15 أكتوبر أو وقت آخر حول هذا التاريخ، وذلك بعدما أكمل الباحثون التجارب الشهر الماضي على 100 متطوع.

قالت منظمة مراقبة سلامة المستهلك الروسية، وفقًا لوكالة إنترفاكس: "سيتم تحديد مراكز التجارب بعد تسجيل اللقاح وستشمل 30 ألف متطوع".

ذكرت تقارير سابقة أن تجارب لقاح EpiVacCorona لن تشمل سوى 5000 متطوع في منطقة نوفوسيبيرسك.

وذكرت منظمة مراقبة السلامة، إن الدفعة الأولى المكونة من 10000 جرعة لـأغراض الدراسة ستصدر في أواخر أكتوبر.

وأضافت المنظمة أنه بمجرد أن يبدأ الإنتاج الضخم، فإن اللقاح "سيكون متاحًا لمجموعة واسعة من المواطنين".

وأكد مركز فيكتور ستايت فيرولوجي آند بايو تكنولوجي ومقره نوفوسيبيرسك، وهو مختبر أبحاث سوفييتي سابق للأسلحة البيولوجية، ومطور اللقاح الثاني EpiVacCorona ، إن اللقاح سيتطلب جرعات معززة كل ثلاث سنوات.

وبدأ أول لقاح كورونا مسجل في روسيا سبوتنيك في Sputnik V ، تجارب واسعة النطاق على 40.000 متطوع في سبتمبر.

وقال مطوروا اللقاح الأول، مركز أبحاث جماليا بموسكو هذا الأسبوع، إن التجارب ستستمر لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

شهدت روسيا ارتفاع حالات الإصابة بـ Covid-19 اليومية من أقل من 5000 في أغسطس إلى أكثر من 10000 هذا الأسبوع ، مما أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية مماثلة لتلك التي حدثت في أوروبا.

تم تأكيد إصابة أكثر من 1.22 مليون حالة بـ Covid-19 رسميًا في روسيا ، وهي رابع أكبر بلد في العالم بعدد الإصابات الوبائية.