خبير روسي: خطوات أردوغان في قره باج بمثابة "انتحار سياسي"

أكد الباحث الروسي في العلوم العسكرية، كونستانتين سيفكوف، اليوم الثلاثاء، أن الدعم النشط الذي تقدمه تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، لأذربيجان يعتبر خطوة غير مسئولة.

وقال الخبير الروسي في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن هذا الدعم يعتبر انتحار سياسي بالنسبة لأردوغان، مضيفًا: "في الواقع كان المحرض على الحرب في قره باج هو أردوغان تحديدًا. منذ وقت طويل كانت تلك المنطقة هادئة ولم يتغير شيء خلال السنوات الأخيرة ودون سابق إنذار بدأت الأعمال القتالية".

وأشار الخبير الروسي إلى أن تركيا تعادي بتصريحاتها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وتشارك في عدة صراعات إقليمية مختلفة في آن واحد. هذا انتحار سياسي بحت وغير عقلاني".

كما اعتبر الخبير الروسي أن إشعال الصراع في قره باج، يجعل أنقرة تخاطر بدعم موسكو.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قال في تصريحات لـ "نوفوستي" الروسية، إن تركيا تستخدم الإرهابيين والمسلحين من سوريا وعدة دول للقتال في قره باج، مؤكدًا أن أردوغان كان المحرض الرئيسي في هذا الصراع.

جدير بالذكر أن أردوغان أعلن أكثر من مرة دعمه العلني لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا على إقليم قره باج ووصف أرمينيا بالدولة المحتلة.

ويواجه أردوغان على الصعيد الداخلي انتقادات حادة من المعارضة التركية وذلك بسبب إقحامه البلاد في نزاعات إقليمية متفرقة وكان آخرها النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، الذي وصفه بعض الخبراء أنه لا طائل منه بالنسبة لتركيا سوى استعراض القوى وتوسيع النفوذ.