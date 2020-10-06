تحطم طائرة عسكرية في تونس ومصرع قائدها.. صورة

أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة عسكرية في منطقة العشوش برمادة جنوب البلاد.

ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري قوله إن الطائرة حربية من نوع "أف 5".

وذكر زكري أن تحطم الطائرة العسكرية أسفر عنها مقتل قائدها التونسي، وذلك خلال تأديتها مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي في تلك المنطقة.

وأكد الناطق أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث، فيما تكفل القضاء العسكري بفتح بحث تحقيقي في الغرض.

ونشرت الإذاعة التونسية صورة للطائرة المُحطمة في المنطقة.