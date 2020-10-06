تخصيص 750 مليون دولار سنويا لصندوق التنمية.. وننشر نص مصفوفة سلام دارفور

وقعت السودان، اتفاق السلام السوداني النهائي بين الحكومة الانتقالية السودانية مع تحالف الجبهة الثورية بعاصمة دولة جنوب السودان "جوبا" السبت الماضي، وسط حضور دولي وأفريقي وأجنبي ومحلي بعد مفاوضات استمرت عاما.

ويسعى هذا الاتفاق التاريخي، إلى تحقيق انفراجة اقتصادية، وتكامل بين دولتي جنوب السودان والسودان، خصوصًا أن البلدين يتشاركان حدودًا جغرافية بطول أكثر من ألفي كيلومتر، ليس ذلك فقط بل يقوم أساس اتفاق السلام السوداني على لم الشمل والمشاركة في "السلطة والثروة والعدالة الانتقالية" كما أنه يؤمن عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

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ومن بين الاتفاقيات الموقع خلال الاحتفال باتفاق السلام السوداني هي مصفوفة سلام دارفور، والتى تنص على تهيئة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تقضي إلى العودة الطوعية وإعادة الدمج، بالنسبة للنازحين واللاجئين وذلك خلال عملية مستمرة تبدأ بعد التوقيع على الاتفاق النهائي وتكون الجهة المنفذة لذلك هى مفوضية النازحين واللاجئين، فضلا عن توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والاحتياجات الأساسية، والتى تبدأ بعد تكوين مفوضية النازحين واللاجئين، على أن تكون حكومة السودان، وحكومات ولايات إقليم دارفور ومفوضية النازحين واللاجئين بمساعدة مؤسسات المجتمع الدولي والمحلي المعنية الجهات المنفذة.

كما نص الاتفاق على إنشاء لجان إدارية لرصد وتحديد الاحتياجات وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين على تنفيذ ذلك مفوضية النازحين واللاجئين.

وفيما يخص الأرض والحواكير نص الاتفاق على ترسيم حدود أقاليم السودان بعد انعقاد مؤتمر الحكم على أن تقوم المفوضية القومية للحدود كجهة منفذة، وتكون مصادر التمويل من حكومة السودان الانتقالية، كما نص الاتفاق على مراجعة تسجيلات الأراضي التى يثبت أنها مستلبة والمنتزع قهرا بعد يونيو 1989 على أن تكون الجهة المنفذة مفوضية الأراضى والحواكير فى دارفور وتكون مصادر التمويل من مفوضية الأراضي والحكوير فى دارفور.

ونص الاتفاق على إخلاء المقيمين على أراضي الغير بصفة شرعية فى دارفو منذ العام 2002 ، إضافةً إلى إنشاء مفوضية الأراضي والحواكير فى دارفور خلال 60 يوميا من ناريخ التوقيع على الاتفاق.

وفيما يخص التعويضات وجبر الضرر، نص الاتفاق على إنشاء صندق التعويضات وجبر الضرر فى دارفور خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق وتكون حكومة السودان الانتقالية هى الجهة المنفذة وتكون مصادر التمويل صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة، وتمثل النساء بنسبة 40% فى الهيكل التنظيمي والوظيفي للصندوق، إتاحة إجراءات عمل صندوق التعويضات وجبر الضرر للجمهور وذلك فى مدة 12 شهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

ونص الاتفاق على تخصيص 750 مليون دولار سنويا لصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة فى دارفور، وذلك لمدة 10 سنوات وتكون مصادر التمويل، والجهة المنفذة هى حكومة السودان.