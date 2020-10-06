ترامب يقلل من شأن تهديد كورونا ويزعم أنه أقل فتكا من الأنفلونزا

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن التهديد الذي يشكله فيروس كورونا المستجد الذي يخوض حربا ضده في الوقت الحالي، زاعما بأنه أقل فتكا بكثير من الانفلونزا في أغلب المجتمعات.

وقال الرئيس ترامب - في تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن موسم الانفلونزا قادم! ويموت العديد من الأشخاص كل عام من الانفلونزا، في بعض الأحيان ما يربو عن 100 ألف وعلى الرغم من وجود لقاح.

وتسائل ترامب في تغريدته "هل سنقوم بإغلاق بلدنا؟ كلا، لقد تعلمنا التعايش معه، مثلما نتعلم التعايش مع كوفيد، الأقل فتكا بكثير في أغلب المجتمعات!!!"

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر تغريدة على تويتر مساء أمس الاثنين يعلن فيها خروجه من المستشفى الذي يعالج فيه بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

ودعا ترامب الأمريكيين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا وألا يدعوه يسيطر على حياتهم، كما صرح بأنه "أفضل مما كان عليه قبل عشرين عاما".

في حين قال طبيب البيت الأبيض إن ترامب ربما لم يتعاف تماما من المرض.