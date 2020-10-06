الصحة العالمية تتوقع توفّر لقاح كورونا نهاية العام
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم "الثلاثاء" إن لقاحاً ضد كورونا "كوفيد-"19 ربما يكون جاهزاً بحلول نهاية العالم.
وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".
وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من "كوفيد-19" بحلول نهاية 2021.
(رويترز)
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