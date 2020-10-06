أخبار اليمن : شهيد و7جرحى بقصف المرتزقة لحي الربصة بالحديدة

شهيد و7جرحى بقصف المرتزقة لحي الربصة بالحديدةاستشهد مواطن وجرح 7 باستهداف قوى العدوان اليوم لمنازل المواطنين في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني أنّ قوى العدوان استهدفت اليوم بالمدفعية حي الربصة بالمديرية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 7 آخرين، إصابة معظمهم خطيرة، إضافة إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

وأدان المصدر استمرار قوى العدوان في استهداف منازل المواطنين، في انتهاك سافر لاتفاق السويد.