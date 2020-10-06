أوزيل يضرب ناديه ويتكفل براتب "ديناصور أرسنال"

أعلن النجم الألماني مسعود أوزيل، أنه سيتكفل براتب تميمة أرسنال الشهير، الديناصور الأخضر، بعد أنباء عن إيقاف استخدامه في النادي.
وبشكل غير متوقع، أثار خبر إيقاف استخدام تميمة أرسنال الشهيرة، الديناصور جيري كوي، جدلا كبيرا بين جماهير النادي، التي اعترضت بشدة على إبعاد التميمة اللطيفة التي رافقت النادي 27 عاما على أرض الملعب.
وهاجم البعض قرار النادي، مشيرين إلى أن لاعبا مثل الألماني مسعود أوزيل، والذي يتقاضى أكثر من 300 ألف يورو أسبوعيا، يجب أن يتم توقيف راتبه لأنه لا يشارك مع الفريق، عكس الديناصور الذي يدخل البهجة للكثيرين.
ورد أوزيل الثلاثاء على صفحته الرسمية، وأشار إلى أنه سيتكفل براتب وتكاليف استخدام تميمة الديناصور جيري كوي، لطالما استمر هو لاعبا في أرسنال.
وكتب أوزيل على حسابه: "شعرت بحزن كبير عندما سمعت أن تميمتنا المخلصة والشهيرة جيري كوي، والذي يعتبر جزء مهم من النادي، سيوقف استخدامه بعد 27 عاما".
وأضاف: "لهذا أنا أعرض بتكفل الراتب الكامل لديناصورنا الأخضر الكبير، لطالما استمريت باللعب لأرسنال، حتى يتمكن جيري من الاستمرار بأداء عمله الذي يحبه كثيرا".
يذكر أن أوزيل على خلاف كبير مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي أبعده تماما عن التشكيلة، مما جعل اللاعب عبئا كبيرا على النادي بسبب راتبه المرتفع.
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