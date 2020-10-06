روسيا: لدينا معلومات استخباراتية تؤكد إرسال تركيا مرتزقة إلى قره باغ

وناجورنى قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتى تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان فى حرب خلال التسعينيات، لكن لا تعترف أى دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.

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