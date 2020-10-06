وتسعى تركيا لفرض وجودها فى منطقة شرق المتوسط الغنية بالنفط والغاز، فى اعتداء صارخ على حقوق المياه الاقتصادية لجارتيها قبرص واليونان، وسط رفض إقليمى ودولى للممارسات التركية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان الأوروبى : على تركيا وقف سياستها العدوانية فى الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.