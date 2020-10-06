البرلمان الأوروبى : على تركيا وقف سياستها العدوانية فى الشرق الأوسط

وفى تصريحات لشبكة "العربية" الإخبارية، قال ماسيمو كاستالدو إن تركيا تسعى لتوسيع هيمنتها فى الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة التزام أنقرة بأجندة سلمية من أجل الحوار.

وتسعى تركيا لفرض وجودها فى منطقة شرق المتوسط الغنية بالنفط والغاز، فى اعتداء صارخ على حقوق المياه الاقتصادية لجارتيها قبرص واليونان، وسط رفض إقليمى ودولى للممارسات التركية.